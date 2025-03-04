شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثلاثاء.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعة طيبة وعدد من فروعها والان نبدء بالتفاصيل

تعليق الدراسة في تعليم مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة، وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية وخيبر والمهد وبدر.يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر نظام "البلاك بورد" لجميع الطلبة.

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في مدارس المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، وبدر، وخيبر، وادي الفرع، والعيص، والمهد.

جاء ذلك بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، بشأن الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة، وموجة الغبار، وحرصًا على سلامة الجميع.



أمطار رعدية

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عن بُعد، وذلك عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر