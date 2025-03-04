السعودية | تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في تعليم وجامعة الطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، استمرار الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا, وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة “البلاك بورد”.

ويأتي التعليق بناءً على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظًا على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.

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