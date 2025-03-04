شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 20 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 20 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 20 درجة مئوية.- مكة المكرمة 28 درجة مئوية.- المدينة المنورة 27 درجة مئوية.- الرياض 21 درجة مئوية.- جدة 28 درجة مئوية.- أبها 21 درجة مئوية.- تبوك 26 درجة مئوية.- بريدة 19 درجة مئوية.- حائل 18 درجة مئوية.- الباحة 20 درجة مئوية.- عرعر 19 درجة مئوية.- سكاكا 22 درجة مئوية.- جازان 30 درجة مئوية.- نجران 31 درجة مئوية.- الخرج 21 درجة مئوية.- المجمعة 20 درجة مئوية.- وادي الدواسر 28 درجة مئوية.- الدوادمي 23 درجة مئوية.- شرورة 34 درجة مئوية.ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوكولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر