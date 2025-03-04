شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثلاثاء.. استمرار الدراسة عن بُعد في تعليم الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم في محافظة الطائف استمرار الدراسة عن بُعد اليوم الثلاثاء، في مدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".

ويأتي التعليق بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية، وذلك حفاظًا على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.



أمطار رعدية

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

