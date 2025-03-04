شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في مدارس المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، وبدر، وخيبر، وادي الفرع، والعيص، والمهد.

جاء ذلك بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، بشأن الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة، وموجة الغبار، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عن بُعد، وذلك عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية.

أمطار رعدية

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

