شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره السلوفاكي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.كما حضره من الجانب السلوفاكي سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، ومستشار نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع دوسانا سكوهروفا، والمدير العام لقسم سياسات الدفاع بوزارة الدفاع روبرت بيسترو، والمدير العام لقسم التحديث بوزارة الدفاع مارتن شاتلوس.