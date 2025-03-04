شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحذر.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الدفاع المدني إنذارًا أحمر، وحذر من أمطار غزيرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار لأحمر) من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الثلاثاء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريات السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية. أماكن الأمطار الغزيرة مكة المكرمة: الطائف والكامل ورهاط ومدركة والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة وخليص.

المدينة المنورة: الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع والعيص. أمطار رعدية اليوم الثلاثاء ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك .

ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر .