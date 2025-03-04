السعودية | نائب أمير مكة يطلع على إنجازات “البيئة والمياه” في 2024

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على إنجازات “البيئة والمياه” في 2024 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف واطلع سموّه على أبرز أعمال الفرع خلال عام 2024، والتي أسهمت في تعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، إذ شهد قطاع الأسواق والمسالخ نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الأسواق والمسالخ 124 موقعًا، واستقبلت ما يقارب 1.5 مليون رأس من الماشية خلال العام الماضي، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، كما تم تنفيذ 422 ورشة إرشادية زراعية لدعم المزارعين وتعزيز استخدام أفضل الممارسات في الثروة الحيوانية، السمكية، والنباتية، بما يحقق جودة الإنتاج واستدامته.
وفي مجال الرقابة والتفتيش، نفذت الفرق المختصة 19,655 جولة تفتيشية شملت المزارع، الأسواق، المسالخ، ومصادر المياه، أسفرت عن 2,972 مخالفة، في إطار الجهود المبذولة لضمان الامتثال للأنظمة والاشتراطات البيئية والصحية.
واستمع سموّه إلى دور القطاع غير الربحي في دعم الاستدامة البيئية، حيث تم تسجيل 1,629 فرصة تطوعية، ساهمت في زراعة 830 ألف شتلة، بمشاركة أكثر من 40 ألف متطوع، مما يعكس روح العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في تعزيز الغطاء النباتي.
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