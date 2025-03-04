السعودية | نائب أمير مكة يطلع على إنجازات “البيئة والمياه” في 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف واطلع سموّه على أبرز أعمال الفرع خلال عام 2024، والتي أسهمت في تعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، إذ شهد قطاع الأسواق والمسالخ نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الأسواق والمسالخ 124 موقعًا، واستقبلت ما يقارب 1.5 مليون رأس من الماشية خلال العام الماضي، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، كما تم تنفيذ 422 ورشة إرشادية زراعية لدعم المزارعين وتعزيز استخدام أفضل الممارسات في الثروة الحيوانية، السمكية، والنباتية، بما يحقق جودة الإنتاج واستدامته.

وفي مجال الرقابة والتفتيش، نفذت الفرق المختصة 19,655 جولة تفتيشية شملت المزارع، الأسواق، المسالخ، ومصادر المياه، أسفرت عن 2,972 مخالفة، في إطار الجهود المبذولة لضمان الامتثال للأنظمة والاشتراطات البيئية والصحية.

واستمع سموّه إلى دور القطاع غير الربحي في دعم الاستدامة البيئية، حيث تم تسجيل 1,629 فرصة تطوعية، ساهمت في زراعة 830 ألف شتلة، بمشاركة أكثر من 40 ألف متطوع، مما يعكس روح العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في تعزيز الغطاء النباتي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط