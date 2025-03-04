شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 لغات.. معرض "أول بيت" يستعرض تاريخ بناء الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُنظم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معرض "أول بيت" بـ 10 لغات خلال موسم رمضان المبارك، وذلك في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

ويُسلط المعرض الضوء على تاريخ بناء الكعبة المشرفة عبر العصور، بدءا من عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام وحتى يومنا الحاضر.

تجربة معرفية متكاملة

ويُقدم المعرض تجربة معرفية متكاملة للزوار والمعتمرين من خلال عروض مرئية، وموشن جرافيك، ومقتنيات تاريخية.

إلى جانب شاشات تفاعلية تعرض المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، مما يُثري تجربة الزوار ويعزز فهمهم لتاريخ الكعبة المشرفة.



ويشمل المعرض عدة محاور رئيسية، منها قصة بناء الكعبة المشرفة، والتغيرات التي طرأت عليها عبر العصور، والأدوات المستخدمة في صيانتها، ومراحل صناعة كسوتها.

إلى جانب إبراز أهم معالمها التاريخية والدينية.

تقنيات تفاعلية متطورة

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود الهيئة لتعريف المسلمين بتاريخ المسجد الحرام ومعالمه المقدسة، عبر تقنيات تفاعلية متطورة تتيح للزوار الاطلاع على معلومات دقيقة حول الكعبة المشرفة وتاريخها.



ودعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي زوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك إلى زيارة المعرض والتفاعل مع محتوياته الفريدة.

وأكدت أن المعرض يُقدم تجربة معرفية شاملة تُثري تجربة الزوار وتُعمق ارتباطهم بتاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة.