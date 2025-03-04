شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت إدارة التعليم في مكة المكرمة تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 4 رمضان 1446هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وذلك في جميع مدارس العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم، بحرة، والكامل، حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كما يشمل القرار منشآت التدريب التقني في مكة المكرمة، الجموم، الطائف، تربة، ميسان، رنية، والخرمة، حيث ستُجرى العملية التدريبية عن بُعد يوم غدٍ الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى التعليم الإلكتروني في جميع مقراتها وكلياتها بالمحافظات، مع استمرار دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للوائح المعتمدة.

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