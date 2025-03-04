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ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور

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  • ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور 1/8
  • ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور 2/8
  • ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور 3/8
  • ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور 4/8
  • ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور 5/8
  • ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور 6/8
  • ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور 7/8
  • ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور 8/8

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الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وتمت مراسم استقبال رسمية للرئيس اللبناني في الديوان الملكي بقصر اليمامة، حيث عقد مع سمو ولي العهد جلسة مباحثات رسمية.

وكان رئيس لبنان قد وصل إلى الرياض، اليوم، برفقة الوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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