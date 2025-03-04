شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وتمت مراسم استقبال رسمية للرئيس اللبناني في الديوان الملكي بقصر اليمامة، حيث عقد مع سمو ولي العهد جلسة مباحثات رسمية.

وكان رئيس لبنان قد وصل إلى الرياض، اليوم، برفقة الوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.