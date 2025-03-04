شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس اللبناني جوزيف عون جلسة مباحثات رسمية، في قصر اليمامة في الديوان الملكي بالرياض.

ويتطلع الرئيس عون للمحادثات التي سيجريها مع الأمير محمد بن سلمان، إذ ستمهد لزيارة لاحقة يجري عبرها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين

وفي الوقت ذاته، ثمن الرئيس اللبناني الدور السعودي في دعم وسلامة واستقرار لبنان وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية،

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون وصل الإثنين إلى المملكة يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي، في أول زيارة خارج البلاد منذ انتخابه قبل نحو شهرين.

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