نيابة عن الملك وولي العهد..أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي ورؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدين لدى السعودية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ورؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدين لدى المملكة. وقدّم الجميع التهنئة للقيادة الحكيمة -أيدها الله- باسمهم ونيابة عن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بشهر رمضان. وأعرب سموه عن شكره للجميع على مشاعرهم الطيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع بالخير والنماء والازدهار.



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