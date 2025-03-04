تشكيل لجنة التنمية بمجلس جمعية المودة

وتضم اللجنة في عضويتها أسامة بن حسين السيد نائبًا للرئيس، وعضوية كل من قيس بن إبراهيم جليدان، وباسل بن محمد خير غلاييني، وفايز بن عبدالله الحربي، ومحمد بن علي آل رضي، فيما تم تعيين عبدالرحمن بن أحمد زين سكرتيرًا عامًا للجنة.
وتهدف اللجنة إلى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الفخري بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمينها العام، إضافةً إلى دراسة الحلول والبرامج التي تسهم في تنمية مصادر دخل الجمعية وتطوير آليات الاستدامة المالية. كما ستعمل اللجنة على تسويق المشاريع الداعمة للاستدامة والمساهمة في بناء مقر الجمعية الرئيسي بجدة، مما يعزز من دور الجمعية في تقديم خدماتها للأسرة والمجتمع.
ويأتي تشكيل اللجنة ضمن جهود جمعية المودة لتعزيز استدامتها المالية وتحقيق أهدافها التنموية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وتعزيز جودة الحياة الأسرية.
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