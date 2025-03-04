الإسلامية والعربية تعودان لواجهة وظائف التعليم

فيما أعلنت وزارة التعليم، أمس، التقديم على 10.494 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، للعام الدراسي 1447هـ، اشتمل التقديم على 14 تخصصًا لسد الاحتياج العام المقبل، وهي: الأحياء، الإدارة، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، التربية الفكرية، التوحد، التربية الإسلامية، صعوبات التعلم، العلوم، الفيزياء، الكيمياء، التربية البدنية، الرياضيات.

وشهدت قائمة التخصصات المطروحة في هذه الدفعة عودة التقديم لتخصصي التربية الإسلامية، واللغة العربية، بعد توقف عدة أعوام عن القبول، كما انخفض عنصر الأقدمية من 20% إلى 10%، وكذلك المعدل التراكمي من 20% إلى 10%.

نظام فارس

بدورهم، أبان تربويون لـ«دوت الخليج»، أن المقصود بالتعاقد المكاني، هو أن من يتم تعيينه سيكون عمله الفعلي في مقر العمل المحدد في العقد المبرم بينه وبين إدارة التعليم، ويمكن للمرشح تقديم اعتذاره عن الوظيفة المرشح عليها خلال الفترة المحددة من قبل وزارة التعليم، وذلك عن طريق الدخول لحسابه في نظام «فارس»، حيث سيتم تزويد جميع المرشحين ببيانات الدخول للنظام واستكمال الإجراءات. أضافوا، أنه يمكن تعديل الرغبات المكانية أو العنوان عند التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية، خلال فترة التقديم وقبل انتهاء الفترة والبدء في المفاضلة، مشددين إلى أن العقود مكانية في إدارات التعليم، ولا يمكن للمعلم المتعاقد التقديم على حركة النقل الخارجي، لافتين إلى أن الدورات التدريبية أو الخبرات كمزاول لمهنة التعليم في القطاع الخاص ليست من عناصر المفاضلة.

كليات معتمدة

أوضحوا، أنه في حال توافق مؤهل المتقدم مع الوظيفة المعلنة، واستوفى جميع الضوابط، تكون الأيقونة متاحة خلال فترة التقديم، والمستهدفون في التقديم حسب الأولويات: حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام، وحملة مؤهل البكالوريوس عن طريق الانتساب أو التعليم عن بعد، وأضافوا أن قائمة التخصصات المطروحة للتقديم في هذه الدفعة، شهدت زيادة درجة اختبار التخصص من 40% إلى 50%، وزيادة درجة الاختبار العام من 20% إلى 30%، وإتاحة التقديم للمؤهلات التربوية وغير التربوية، ولا تشترط أولوية التربوي، وفي حال تم تسجيل الدبلوم التربوي في النظام، وتم اعتماد توثيقه، يتم تعديل المؤهل إلى تربوي.

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4 عناصر للمفاضلة

المعدل التراكمي 10%.

أقدمية التخرّج 10%، وتحسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج.

درجة اختبار الرخصة المهنية للعام 30%.

درجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص 50%.