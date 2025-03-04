5 مواقع للتحلل من النسك

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للمرة الأولى، التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1446 هـ.

وأكدت أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول نوعية تسهم في تحسين تجربة المعتمرين.

وتمكن الخدمة المعتمرين من التحلل من النسك «قص الشعر» عبر 5 مواقع مقابلة لمنطقة المروة، وذلك ضمن عربات يمكنها التحرك في حال زيادة الحشود والتدفقات، يشرف عليها فريق متخصص وذو خبرة في تقديم الخدمة، ومزودة بأدوات معقمة بالكامل، مما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

يُذكر أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين عبر استحداث العديد من الخدمات مع التزامها بمعايير الجودة والكفاءة؛ لتقديم تجربة متميزة لقاصدي المسجد الحرام.