رمضان بلا هدر حملة توعوية للأمن الغذائي

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي حملة «رمضان بلا هدر»، لتعزيز الوعي بأهمية الحد من الفقد والهدر الغذائي، والحد من مظاهر الإسراف، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن الحملة تأتي استمرارًا لجهودها في نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول وتعزيز الممارسات الغذائية السليمة، وذلك من منطلق ديني، ومجتمعي، ووطني، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية الأمن الغذائي والاستدامة.

وأشار إلى أن الحملة منذ انطلاقها شهدت تفاعلًا كبيرًا من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، ولتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، مبينًا أن الحملة ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فيما تتواصل البرامج التوعوية على مدار العام من خلال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي «لتدوم»، وذلك بهدف تسليط الضوء على الحلول المستدامة للحد من هدر الموارد الغذائية وحماية الاقتصاد الوطني.

وكانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، عن إطلاق المسح الميداني الثاني للفقد والهدر الغذائي في المملكة، بهدف قياس مدى التقدم المحقق في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة استهلاك الغذاء، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الغذائية والاقتصاد الدائري، ومن المتوقع إعلان نتائج القياس خلال الربع الثاني من هذا العام.