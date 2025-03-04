تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية

أوضح مزارعون وملاك لـ"دوت الخليج" أن القطاع الزراعي في الأحساء، يشهد تطورًا كبيرًا، ومشاريع زراعية كبيرة، تعمل على مواكبة تلك التطورات، ولها حضورها الفاعل في المعارض الدولية المتخصصة في الشأن الزراعي، وزيارة مجمعات مزارع ذكية عالميًا، وهي نموذج للزراعة المستدامة وفرصة استثمارية كبيرة في سوق زراعي ضخم ومتنامي، كمحافظة الأحساء، تقدر إنتاجها الزراعي بـ 19% من إجمالي حجم الإنتاج الزراعي في المملكة.
تقنيات زراعية
01- أنظمة ري ذكية، تحدد كمية المياه المثلى لكل نبات مما يقلل من استهلاك المياه ويحسن جودة المحاصيل.
02- دمج تقنيات الزراعة العمودية والبيوت الزجاجية الهجينة لتقديم حلول زراعية متقدمة ومستدامة، وهذه تساعد في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل استهلاك الطاقة.
03- أنظمة لممارسات زراعية صديقة للبيئة، حيث تقلل حلولها الذكية للمغذيات والإضاءة للمحاصيل من البصمة البيئية.
04- حلول مبتكرة لإنتاج أسمدة قابلة للذوبان في الماء، التي تساعد في تحسين امتصاص المغذيات من النباتات وتعزيز نمو المحاصيل، وتقليل الفاقد من الأسمدة، وكذلك الأسمدة السائلة توفر حلًا سريعًا لتغذية النباتات.
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