ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام والتهنئة بحلول شهر رمضان



استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم. بعد ذلك صافح سمو ولي العهد المهنئين. وقد بادلهم سمو ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير سعد بن فيصل بن سعد الاول بن عبدالرحمن، صاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد،صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي، صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالرحمن، صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، صاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالإله بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظ الدرعية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، صاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني بن عبدالرحمن، صاحب السمو الملكي 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