بسبب الأحوال الجوية.. تحويل الدراسة اليوم عن بُعد بتعليم القصيم

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 4-9-1446ﮪ إلى دراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_القصيم ومحافظات المنطقة ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/Q3wrONJxuG — إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) March 3, 2025

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم القصيم تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء عن بُعد نظرًا إلى سوء الأحوال الجوية.وجاء في بيان الإدارة عبر موقعها على تطبيق إكس: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 4-9-1446ﮪ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم ومحافظات المنطقة ومكاتب التعليم". بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 4-9-1446ﮪ إلى دراسة (عن بُعد) عبر This is a Twitter Status لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس This is a Twitter Status ومحافظات المنطقة ومكاتب التعليم. This is a Twitter Status— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm)ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.