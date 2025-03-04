بسبب الأحوال الجوية.. تحويل الدراسة اليوم عن بُعد بتعليم القصيم

دراسة عن بُعد |



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 4-9-1446ﮪ إلى دراسة (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_القصيم ومحافظات المنطقة ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/Q3wrONJxuG