السعودية | “ندلب” يُطلق حملة “تخدم حياة” لتعزيز الوعي بأهمية الخدمات اللوجستية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” أحد أبرز المبادرات في إطار رؤية المملكة 2030، حملة توعوية جديدة بعنوان “تخدم حياة” التي تهدف إٕلى تسليط الضوء على الدور الحيوي، الذي تلعبه الخدمات اللوجستية في تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع.

وتسعى الحملة إٕلى إٕبراز دور المملكة كمنصة لوجستية عالمية بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير الخدمات اللوجستية على الحياة اليومية، من خلال تبسيط المفاهيم وتوضيح المراحل المختلفة للعملية اللوجستية.

وتهدف إلى شرح المصطلحات الأساسية في هذا المجال بطريقة سلِسة، مما يعزز فهم الجمهور لدور هذه الخدمات في دعم الاقتصاد وتنويع مصادره.

وتبرز الحملة العلاقة الوثيقة بين اللوجستيات والقطاعات الحيوية مثل النقل، والصحة، والصناعة، والإغاثة في حالات الطوارئ، وكيف تسهم اللوجستيات في تحسين كفاءة توزيع البضائع، ضمان وصول الموارد الطبية بكفاءة، دعم سلاسل الإنتاج الصناعي، وتسهيل عمليات الإغاثة بشكل فعّال.

يُذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) انطلق في عام 2019، إيمانًا من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية) ودورها المحوري في تعزيز التكامل بينها لتحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الأثر الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للنمو.

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