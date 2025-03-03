شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تحول الدراسة الحضورية "عن بعد" غدًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء 4 مارس 2025م عبر منصة البلاك بورد وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات (رنية والخرمة وتربة).

وأكدت الجامعة عبر حسابها على موقع "إكس"، أن دوام الموظفين يستمر عن بُعد وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

