شكرا لمتابعة خبر عن العقيل : أمطار على بعض مناطق المملكة بدءا من اليوم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة بدءا من اليوم.

وقال العقيل، خلال مداخله له علي قناة الإخبارية : ” بعض أجزاء المملكة خاصة المواقع الساحلية تتأثر بتكون سحب ركامية رعدية وهطول متوسط إلى غزير الأمطار، مساء هذا اليوم وتمتد حتى مساء غد الثلاثاء والأربعاء لتؤثر على بقية المناطق ” .

وتابع : ” التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة (خاصة الشمالية) وسواحل منطقة المدينة المنورة التي تتأثر وقراها ومحافظاتها بهطول متوسط إلى غزير الأمطار في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين وصباح غد الثلاثاء ” .

وأكد المحلل أن فرص هطول الأمطار تستمر غدا الثلاثاء، على سواحل منطقة مكة المكرمة بما فيها محافظة جدة والعاصمة المقدسة وكلما تم التوجه شرقا مع غزارة الأمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية من مكة المكرمة .

وواصل، أن هذه الحالة الجوية تستمر مع نشاط واضح للرياح الجنوبية الدافئة والرطبة والتي تؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وتؤدي إلى هطول متوسط إلى غزير الأمطار وتسمتر على مناطق «القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض» وذلك من مساء يوم غد الثلاثاء وكلما تم التوجه إلى الشرق والشمال الشرقي.