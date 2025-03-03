شكرا لمتابعة خبر عن مواطن كويتي تعالج في المملكة يُهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع المواطن الكويتي الذي ناشدت ابنته علاجه في المملكة قبل عدة أشهر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بحلول شهر رمضان المبارك .

وحرص المواطن الكويتي على تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد تعافيه وتماثله للشفاء في أحد مستشفيات الرياض.

وكانت ابنة المواطن الكويتي أكدت في وقت سابق أنه تم الاخلاء الطبي لوالدها إلى المملكة قبل مرور ٢٤ ساعة على مناشدتها السفارة السعودية والجهات المختصة في المملكة.