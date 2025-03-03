شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: العرب أول من نقوا علم الفلك من التنجيم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق عن علم الفلك، مؤكدا أن العرب أول من نقوا علم الفلك من التنجيم.

وقال الزعاق :”العرب أول من جعلوا علم الفلك علماً مستقلاً ، والاسلام أول من ربط حركة الأجرام السماوية بعباداته فنحن لا نستقبل القبلة إلا على مواقع النجوم ونحن لا نصوم رمضان إلا على تحركات القمر”٠

وأضاف” الاسلام هو الذي علمنا أن لهذا الكون بداية ونهاية، مرحلة ولادة ثم مرحلة شيخوخة ومن قم تقوم القيامة “٠