السعودية | طيران ناس يطلق خطاً جديداً بين الرياض وأبوظبي اعتبارًا من 10 أبريل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق خط جوي جديد بين الرياض وأبوظبي اعتبارًا من العاشر من أبريل، ليعزز مكانته ناقلاً جوياً رائداً يربط بين البلدين الشقيقين، منسجماً مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

واعتبارًا من العاشر من أبريل المقبل، سيشغل طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار زايد الدولي بأبوظبي أيام الثلاثاء والخميس والأحد، رافعاً عدد الرحلات التي يسيرها بين المملكة والإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 20 رحلة يومية، مما يجعل طيران ناس الناقل الجوي السعودي الوحيد الذي يربط أربعة مطارات في الإمارات العربية المتحدة، وهي مطار دبي الدولي ومطار دبي آل مكتوم، ومطار الشارقة إضافة إلى مطار زايد الدولي في أبو ظبي، برحلات مباشرة من أحد مراكز عملياته الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

ويشغّل طيران ناس 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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