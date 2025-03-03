السعودية | وزارة التعليم تعلن عن إجراءات التوظيف التعاقُدي المكاني للعام 1447هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن بدء إجراءات التوظيف التعاقُدي المكاني للمعلمين والمعلمات للعام 1447هـ، وفق جدول زمني محدد يشمل الإعلان عن الوظائف، التقديم عبر منصة “جدارات”، المقابلات الشخصية، الفحص الطبي، وتحديد مقر العمل.

ومن المقرر أن تبدأ مباشرة المعلمين والمعلمات الجدد في وظائفهم يوم 23 صفر 1447هـ، بعد استكمال كافة الإجراءات، بما في ذلك برنامج التهيئة والتدريب.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط