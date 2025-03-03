شكرا لقرائتكم خبر عن “رمضان في المدينة المنورة .. رحلة روحانية وثقافية لا تُنسى” والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يأتي رمضان في المملكة العربية السعودية هذا العام حاملاً معه تجربة استثنائية في المدينة المنورة، حيث يمتزج عبق التاريخ بالروحانية والثقافة في أجواء اجتماعية فريدة.

تحت شعار “روح رمضان.. غير إحساسك” مع روح السعودية، تقدم المدينة المنورة برنامجًا رمضانيًا متكاملًا يناسب عشاق الإيمان، التراث، والمأكولات الشهية.



اليوم الأول: عبق التاريخ

تبدأ الرحلة بزيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، حيث يمكن للزوار خوض تجربة تفاعلية تروي سيرة النبي محمد ﷺ عبر أكثر من 25 جناحًا مزودًا بأحدث التقنيات.

ثم تنتقل الجولة إلى تجربة “الرحلة إلى قباء” التي تعيد إحياء استقبال الأنصار للرسول ﷺ بعد الهجرة، تليها زيارة مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام، للتأمل في جماله الروحاني.

يُختتم اليوم الأول بإفطار مميز في “مقصد قباء”، وهي منطقة تجمع المطاعم والمقاهي ذات الطابع التقليدي، ثم سحور في “سوشال فارم” وسط أجواء طبيعية وتراثية مع مأكولات محلية.



اليوم الثاني: تراث وطبيعة



يبدأ اليوم الثاني بإفطار في “مزرعة المربد” وسط المساحات الخضراء الهادئة، مع أطباق محلية متنوعة. تليه زيارة “الحي التراثي” في حديقة الملك فهد المركزية، حيث تعكس الأسواق التقليدية والفعاليات الثقافية أصالة المدينة.

تشمل الجولة أيضًا رحلة بالباص السياحي لاستكشاف معالم مثل المساجد السبعة، وتوقفًا في سوق سويقة للتسوق التقليدي. ويُختتم اليوم بسحور في “سوشال تنت” داخل خيمة رمضانية تقدم بوفيه فاخرًا وفعاليات ترفيهية ممتعة.



اليوم الثالث: ليالي ساحرة



في اليوم الثالث، يستمتع الزوار بإفطار في جبل عير مع إطلالة بانورامية على المدينة، ثم زيارة متحف وبستان الصافية للتجول بين الممرات المائية والحدائق الثقافية. ويُختتم البرنامج بسحور في “رمضانيات موقا” مع بوفيه مديني، جلسات الحكواتي، وألعاب مخصصة للأطفال.



دعوة للتجربة



“رمضان في السعودية.. لحظات لا تُنسى تنتظرك!”، هكذا دعت الجهات المنظمة الجميع لحجز تجربتهم الرمضانية في المدينة المنورة، حيث تجتمع الروحانية بالتراث لتخلق ذكريات لا تُمحى.

