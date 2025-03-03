شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يطلع على جهود وخطط الدفاع المدني التوعوية والان نبدء بالتفاصيل

‏ثقافة السلامة والوقاية

الدمام - شريف احمد - التقى محافظ القطيف إبراهيم الخريف، مؤخراً، في مقر المحافظة، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة القطيف العقيد مصلح العلياني، بحضور عدد من منسوبي الإدارة، ومنسوبي رياض الأطفال، وذلك بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2025 تحت شعار ”وعي مستدام.. لسلامة السكان“.واطلع الخريف على عرض قدمه العقيد العلياني عن الجهود التثقيفية التي يبذلها الدفاع المدني بالمحافظة والبرامج والفعاليات المصاحبة، في رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين، بالمخاطر المحيطة بالإنسان، وكيفية تجنبها، وتوفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية منها، وتعزيز مفهوم الحماية من المخاطر.أكد على التوجيهات المستمرة لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله تعالى - في تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة، وتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر والتدابير الوقائية، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على القيادة الرشيدة - أيّدها الله - والشعب السعودي بالأمن والأمان والخير والسلامة واليمن والبركات.وفي ختام اللقاء، قدم العقيد العلياني شكره وتقديره للمحافظ بهذه المناسبة على ما تلقاه الإدارة من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات، مثمنًا حرصه على نشر ثقافة الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع.