شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط وافد لمخالفته نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وافدًا من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلال (4) نساء من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهن.