شكرا لمتابعة خبر عن والد يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف يعكس أعلى درجات التسامح، سجلت محافظة الطائف واحدة من أسرع وأجمل مبادرات العفو في قضايا القتل.

وقرر الشيخ عيضة بن جابر السويعدي السفياني الصفح والعفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، دون طلب أي مقابل، خلال ثاني أيام العزاء.

وظهر الأهالي في الفيديو وهم يهللون ويكبرون فور إصدار الشيخ عيضة العفو عن القاتل.

وأثار الفيديو إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جسد الوالد المعاني السامية للعفو، مستفيداً من روحانية شهر رمضان المبارك.