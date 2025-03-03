شكرا لمتابعة خبر عن المسار الرياضي في الرياض وجهة مفضلة لممارسة المشي بعد التراويح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتحوّل المسار الرياضي في الرياض إلى وجهة مثالية لمحبي المشي والرياضة بعد صلاة التراويح، حيث يتوافد العشرات للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المنعشة وممارسة أنشطتهم البدنية وسط أجواء مجتمعية مميزة.

وتشهد هذه الفترات تزايدًا في الإقبال على الرياضة، إذ يفضل الكثيرون استغلال الأجواء المعتدلة بعد الإفطار لتعزيز لياقتهم البدنية والمحافظة على صحتهم.

ووثق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حية من المسار الرياضي، حيث بدت الحركة نشطة والأجواء مفعمة بالحيوية، ما يعكس اهتمام المجتمع بممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل.

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