شكرا لمتابعة خبر عن الاستشارية فاطمة باناز تبتكر جهازين طبيين لوقف النزيف وإزالة الأجسام الغريبة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصلت الاستشارية فاطمة باناز على شهادتي براءة اختراع معتمدة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن جهازين طبيين مبتكرين، أحدهما لوقف النزيف الأنفي والآخر لإزالة الأجسام الغريبة من الأنف والأذن.

ويعد جهاز “المقلط السلي” من أبرز ابتكاراتها، حيث يتميز بقدرته على إزالة الأجسام الغريبة دون ألم، بفضل التحكم الدقيق في الحلقة الداخلية للجهاز، كما تتيح السلة المرنة حصر الجسم الغريب بغض النظر عن شكله أو حجمه، مما يسهل استخراجه بأمان.

ويمكن استخدام الجهاز في العيادات الخارجية أو أثناء العمليات الجراحية تحت التخدير، مما يساهم في تقليل ساعات الانتظار للمرضى ويزيد من كفاءة الإجراءات الطبية.