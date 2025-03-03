شكرا لمتابعة خبر عن رئيس لبنان: نقدر دور المملكة في دعم استقرار لبنان وسلامته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، عن تقديره للدور الذي تلعبه المملكة في دعم استقرار لبنان وسلامته وأمنه.

وقال عون، في تصريحات صحفية في أول زيارة خارجية للرياض منذ توليه الرئاسة: “نقدر الدور الذي تلعبه السعودية في دعم استقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه”.

وأضاف: “زيارتي فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية، وأتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وتابع:” آمل وأنتظر من المملكة وخصوصا ولي العهد، أن نصوّب العلاقة لمصلحة البلدين، ونزيل كل العوائق التي كانت في الماضي القريب، حتى نبني العلاقات الاقتصادية والطبيعية بيننا، ويعود السعوديون إلى بلدهم الثاني لبنان”.

يُذكر أن عون قد أعلن بعد يومين على انتخابه أن المملكة ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انطلاقا من دورها “التاريخي” في دعم لبنان وتأكيدًا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الاقليمي.