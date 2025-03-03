شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: رمضان يتنقل بين الفصول كل 33 عامًا وهذا موقعه الحالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك يدور بين الفصول الأربعة كل 33 عامًا، مما يعني أنه يقضي نحو تسع سنوات في كل فصل، مقسمة إلى بداية، وشدة، ونهاية.

وأشار الزعاق خلال حديثه إلى أن رمضان هذا العام 1446 هـ (2025 م) دخل في بداية فصل الشتاء، وسيستمر في هذا الفصل حتى عام 1454 هـ (2033 م)، حيث سيعود بعد ذلك إلى فصل الخريف.

وأوضح الزعاق أن هذه الدورة الزمنية تحدث نتيجة اتباع شهر رمضان للسنة القمرية، التي تقل بحوالي 11 يومًا عن السنة الشمسية، مما يؤدي إلى انتقال الشهر الفضيل عبر الفصول على مدار 33 عامًا.

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