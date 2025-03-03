شكرا لمتابعة خبر عن عز بن فهد يستعرض مغامرته مع الأرجوحة العملاقة الموجودة في العلا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأرجوحة العملاقة في العلا، مغامرة تأخذك إلى ارتفاع 85 متراً فوق سطح الأرض لتتأرجح في قوس يبلغ 70 متراً فوق المناظر الصحراوية الساحرة.

وتقع هذه الأرجوحة في قمة جبل، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق المغامرات والتحديات.

واستعرض صانع المحتوى عز بن فهد تحربته لـ “الأرجوحة العملاقة ” الموجودة في العلا، ومحاذاته للجبال .

وظهر بن فهد في مقطع فيديو وهو يقوم بتجربة الأرجوحة لأول مرة مستمتعًا بالمغامرة وسط أجواء العلا الرائعة والجبال الشاهقة.

وعاش بن فهد لحظات من التشويق وهو يتأمل طبيعة العلا الخلابة من أعلى، في تجربة فريدة تخلدها الذكريات وسط أجمل المواقع الطبيعية في المملكة.