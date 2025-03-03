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منع تداول منتجات التجميل المُخصصة لأسواق غير سعودية

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جعفر الصفار - الدمام 0 تبليغ

  • منع تداول منتجات التجميل المُخصصة لأسواق غير سعودية 1/2
  • منع تداول منتجات التجميل المُخصصة لأسواق غير سعودية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منع تداول منتجات التجميل المُخصصة لأسواق غير سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مُتابعة مُكثفة لمنتجات التجميل في المملكة العربية .
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المصانع والمستوردين ومدراء مستودعات منتجات التجميل بعدم إضافة عبارات أو شعارات تُوحي بأن المُنتج مُخصص لمنطقة جغرافية مُحددة، أو غير مُخصص للسوق السعودي.
وأكدت الهيئة أن استخدام مثل هذه العبارات يُعد مُخالفاً للمعايير الأساسية للائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، التي تحمل رقم 2528. مشيرة إلى أنه لن يتم فسح أي مُنتج مُخالف، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات.

منتجات التجميل

يأتي هذا القرار في ظل مُلاحظات وردت للهيئة تُفيد بوجود مُنتجات تجميل تحمل عبارات أو إشارات على الملصق التعريفي تُوحي بأنها مُصنعة أو مُخصصة لغير السوق السعودي.
وتهدف هذه الحملة إلى مُكافحة المُنتجات المُخالفة، وضمان حصول المُستهلكين على مُنتجات تجميل آمنة ومُطابقة للمواصفات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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