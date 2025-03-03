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شكرا لقرائتكم خبر عن منع تداول منتجات التجميل المُخصصة لأسواق غير سعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مُتابعة مُكثفة لمنتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المصانع والمستوردين ومدراء مستودعات منتجات التجميل بعدم إضافة عبارات أو شعارات تُوحي بأن المُنتج مُخصص لمنطقة جغرافية مُحددة، أو غير مُخصص للسوق السعودي.
وأكدت الهيئة أن استخدام مثل هذه العبارات يُعد مُخالفاً للمعايير الأساسية للائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، التي تحمل رقم 2528. مشيرة إلى أنه لن يتم فسح أي مُنتج مُخالف، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات.
وتهدف هذه الحملة إلى مُكافحة المُنتجات المُخالفة، وضمان حصول المُستهلكين على مُنتجات تجميل آمنة ومُطابقة للمواصفات.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المصانع والمستوردين ومدراء مستودعات منتجات التجميل بعدم إضافة عبارات أو شعارات تُوحي بأن المُنتج مُخصص لمنطقة جغرافية مُحددة، أو غير مُخصص للسوق السعودي.
وأكدت الهيئة أن استخدام مثل هذه العبارات يُعد مُخالفاً للمعايير الأساسية للائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، التي تحمل رقم 2528. مشيرة إلى أنه لن يتم فسح أي مُنتج مُخالف، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات.
منتجات التجميليأتي هذا القرار في ظل مُلاحظات وردت للهيئة تُفيد بوجود مُنتجات تجميل تحمل عبارات أو إشارات على الملصق التعريفي تُوحي بأنها مُصنعة أو مُخصصة لغير السوق السعودي.
وتهدف هذه الحملة إلى مُكافحة المُنتجات المُخالفة، وضمان حصول المُستهلكين على مُنتجات تجميل آمنة ومُطابقة للمواصفات.