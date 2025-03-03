شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم ضخم ونادر يزن 8 كجم من صدر مريضة أربعينية ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في جراحة الأورام بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام ببريدة في استئصال ورم ضخم من النوع الساركومي يزن 8 كجم من صدر مريضة تبلغ من العمر 40 عامًا، وذلك في عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت 4 ساعات وتكللت بالنجاح.

وكانت المريضة قد أُحيلت إلى المركز بعد معاناتها من نمو تدريجي للورم على مدى 5 سنوات، حتى بلغ حجمه 30 × 30 سم، ما تسبب في صعوبات كبيرة في الحركة وأثر على جودة حياتها اليومية، وبعد عرض الحالة على المجلس المتخصص في أورام الثدي، قرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود مصباح استئصال الورم جراحيًا.

وأفاد الفريق الطبي أن المريضة تعافت تمامًا، وتتم متابعتها بانتظام في العيادات الخارجية لضمان عدم عودة الورم، وهي الآن تمارس حياتها بشكل طبيعي وبصحة جيدة.

ويُعد هذا النوع من الأورام من الحالات النادرة، حيث يشكل 1% فقطمن أورام الثدي، وهو ورم حميد لكنه قد يتحول إلى خبيث إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا، وتتمثل أبرز أعراضه في ظهور تشوهات وكتل في الثدي مصحوبة بآلام، مما يبرز أهمية الفحص المبكر والمتوفر في منشآت التجمع الصحي بالقصيم.