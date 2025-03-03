تجربة رمضانية لا تُنسى في المدينة المنورة: عبق التاريخ والروحانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رمضان في السعودية ليس مجرد شهر، بل تجربة متكاملة تمزج بين الروحانية، الثقافة، والأجواء الاجتماعية الفريدة. سواء كنت من عشاق الأجواء الإيمانية، أو محبي التجارب الثقافية، أو الباحثين عن أشهى المأكولات الرمضانية، فإن رحلتك إلى المدينة المنورة ستغير إحساسك تمامًا! اليوم الأول: عبق التاريخ والسيرة النبوية المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

انطلق في رحلة تفاعلية تسرد سيرة النبي محمد ﷺ وتستعرض تفاصيل الحضارة الإسلامية باستخدام أحدث التقنيات.

استمتع بجولة بين أكثر من 25 جناحًا تفاعليًا يقدمون تجربة غنية بالمعلومات والتاريخ.

تجربة “الرحلة إلى قباء”

عِش تفاصيل استقبال الأنصار للرسول ﷺ في المدينة المنورة بعد الهجرة، في تجربة حسية مرئية فريدة.

زر مسجد قباء، أول مسجد بُني في الإسلام، وتأمل روعة المكان وأجوائه الروحانية.

الإفطار في “مقصد قباء”

منطقة تحتضن المطاعم والمقاهي المصممة بطابع المدينة المنورة التقليدي، حيث يمكنك الاستمتاع بوجبات إفطار شهية وأجواء رمضانية دافئة.

السحور في “سوشال فارم”

تجربة تناول السحور في بيئة تجمع بين التراث والطبيعة، مع مجموعة من المطاعم التي تقدم مأكولات رمضانية محلية. اليوم الثاني: استكشاف التراث والطبيعة الإفطار في “مزرعة المربد”.

تجربة إفطار فريدة وسط الطبيعة، بين المساحات الخضراء وأجواء المزرعة الهادئة، مع تشكيلة متنوعة من الأطباق المحلية.

زيارة “الحي التراثي” في حديقة الملك فهد المركزية.

انغمس في أجواء المدينة التراثية من خلال الفعاليات الثقافية، الأسواق التقليدية، والمأكولات الشعبية التي تعكس روح المدينة.

جولة بالباص السياحي.

استمتع بجولة استكشافية تشمل أبرز معالم المدينة المنورة، مثل المساجد السبعة ومسجد قباء، برفقة دليل صوتي يسرد تفاصيل تاريخية قيّمة.

التوقف في سوق سويقة.

عِش تجربة التسوق في أحد أقدم الأسواق التقليدية، حيث تجد المنتجات المحلية والهدايا التذكارية التي تعكس أصالة المدينة.

السحور في “سوشال تنت”.

قضاء أمسية رمضانية داخل خيمة رمضانية متكاملة، تشمل بوفيه سحور فاخر، وفعاليات ترفيهية مثل لعبة جاكارو، وركن التصوير، ومسابقة للطهي. اليوم الثالث: ليالي رمضان الساحرة الإفطار في جبل عير.

تجربة ساحرة لتناول الإفطار مع إطلالة بانورامية على المدينة المنورة، حيث يمكنك مشاهدة الأجواء الرمضانية من ارتفاع شاهق وسط أجواء روحانية مميزة.

زيارة متحف وبستان الصافية.

رحلة عبر الزمن مع “متحف قصة الخلق”، والتجول بين الممرات المائية والحديقة الثقافية، والاستمتاع بالأجواء الهادئة.

السحور في “رمضانيات موقا”.

تجربة أصيلة تتضمن بوفيه سحور مديني، وأكشاك للمأكولات الرمضانية الشعبية، مع جلسات الحكواتي، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال. احجز تجربتك الرمضانية الآن!

“رمضان في السعودية.. لحظات لا تُنسى تنتظرك!”

اجعل رمضان هذا العام مختلفًا واستمتع بتجربة روحانية وثقافية في المدينة المنورة، حيث تمتزج الأجواء الرمضانية العطرة مع التراث والتاريخ. “رمضان في السعودية.. لحظات لا تُنسى تنتظرك!”اجعل رمضان هذا العام مختلفًا واستمتع بتجربة روحانية وثقافية في المدينة المنورة، حيث تمتزج الأجواء الرمضانية العطرة مع التراث والتاريخ. احجز الآن عبر VisitSaudi.com/Ramadan واستعد لأجمل ليالي رمضان!

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