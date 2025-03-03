أمانة جدة تزيل 7 حظائر أغنام عشوائية ضمن نطاق ذهبان

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وأوضح رئيس بلدية ذهبان، أ. عبد الله حمود مباركي، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال الإزالة بعد رصد 7 مواقع لحظائر الأغنام المخالفة، مؤكداً استمرار البلدية في متابعة ورصد المواقع المتبقية والعمل على إزالتها.
وأضاف أن البلدية مستمرة في متابعة كافة المخالفات البلدية داخل الأحياء والمناطق الطرفية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ضمن خططها الرامية إلى الحد من التجاوزات البلدية وتحسين المشهد الحضري.
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