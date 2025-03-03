شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تزيل 7 حظائر أغنام عشوائية ضمن نطاق ذهبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة، بنطاق ذهبان الفرعية، 7 حظائر أغنام عشوائية ضمن نطاق الفرع، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء، وإزالة المخالفات التي تؤثر على المشهد الحضري وتسبب تلوثًا بصريًا وبيئيًا، استمرارًا لتعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان، أ. عبد الله حمود مباركي، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال الإزالة بعد رصد 7 مواقع لحظائر الأغنام المخالفة، مؤكداً استمرار البلدية في متابعة ورصد المواقع المتبقية والعمل على إزالتها.

وأضاف أن البلدية مستمرة في متابعة كافة المخالفات البلدية داخل الأحياء والمناطق الطرفية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ضمن خططها الرامية إلى الحد من التجاوزات البلدية وتحسين المشهد الحضري.