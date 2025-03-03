شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تضع إرشادات لأئمة المساجد في رمضان تيسيرًا على للمصلين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في متحدثها الرسمي، عبد الله العنزي، عن مجموعة من الإرشادات المهمة التي تضمن التيسير على المصلين في المساجد، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك.

وأكد العنزي خلال حديثه عبر “إذاعة الإخبارية”، على ضرورة أن يلتزم أئمة المساجد بمواعيد الأذان المعتمدة في تقويم أم القرى، مع تحديد وقت مناسب بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات باستثناء صلاتي المغرب والعشاء، حيث سيتم تحديد فترة زمنية قدرها 15 دقيقة بين الأذان والإقامة.

كما شدد على الالتزام بوقت محدد لصلاة التراويح لضمان عدم الإطالة على المصلين، مع التأكيد على ضرورة أن تنتهي صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل الفجر بفترة كافية، مما يتيح للمصلين الفرصة لأداء السحور بشكل جيد.

وفيما يتعلق بالدعاء، أوصى العنزي بعدم الغلو في الدعاء وأن يتم الالتزام بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع التشديد على ضرورة أن يكون الدعاء شاملاً وجامعاً، بما يتماشى مع السنة النبوية.

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