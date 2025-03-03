شكرا لمتابعة خبر عن العطيشان يروي تفاصيل قصف منزله واحتلال الخفجي خلال الغزو العراقي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض خالد العطيشان، أمير الخفجي السابق، ذكرياته حول قصف منزله في مدينة الخفجي بالمدفعية من قبل القوات العراقية أثناء غزو الكويت.

وأوضح العطيشان أنه لم يكن متواجدًا في المنزل أثناء القصف، مشيرًا إلى أن القصف لم يستهدف منزله فقط، بل شمل المدينة بأكملها، وأضاف أن الحرب بدأت في 16 يناير، وتم احتلال الخفجي في 30 يناير.

وأكد خلال حديثه عبر برنامج “الليوان”، أنه كان في المنزل الليلة السابقة للقذف، وعند الإعلان عن بدء الحرب كان قد غادر منزله، الذي قصف اليوم التالي ظهرًا.

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