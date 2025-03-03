أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة سراة عبيدة، توزيع "1061 " سلة غذائية رمضانية على الأسر المستفيدة من خدماتها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مبارك شايع أنه تم توزيع 792 سلة رمضانية لمستفيديها و 269 سلة غذائية للأيتام، كذالك تم توزيع 8000 كرتون ماء و6956 بطاقة سنابل العثيم الغذائية و 423 كرتون تمر، كما تم توزيع أجهزة كهربائية بأكثر من 272000 ريال، مشيرًا إلى أن توزيع السلات تم وفق خطة زمنية محددة لتصل للمستفيدين كافة في وقت قياسي وذلك بهدف توفير متطلبات الأسرة الضرورية خلال الشهر الفضيل. وقدم شايع شكره وتقديره للمتبرعين على ما يقدمونه للمحتاجين من ابناء المحافظة سائلاً الله ان يجزل لهم الأجر والمثوبة.



كانت هذه تفاصيل خبر بر سراة عبيدة توزع 1000 سلة غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.