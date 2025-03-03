السعودية | في قفزة تفوق 4600%.. أرماح تحقق أرباح 37.8 مليون ريال في 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حققت شركة أرماح الرياضية قفزة قياسية على مستوى الأرباح خلال عام 2024، بلغت نسبتها 4625% مقارنة بأرباح عام 2023.

وبلغ صافي أرباح شركة أرماح 37.8 مليون ريال لعام 2024، مقابل 800 ألف ريال عام 2023، حيث جاءت هذه القفزة نظرًا لزيادة عدد الأندية ونمو الإيرادات والإدارة الفعّالة للتكاليف، كما تضمن عام 2024 تسجيل أرباح غير متكررة نتيجة تعديل اتفاقية القروض، وتخفيض معدل هامش الربح بنسبة ٪22.

وارتفعت إيرادات “أرماح” بنسبة 121.6% لعام 2024 لتسجل 177.5 مليون ريال، مقابل 80.1 مليون ريال سجلت في العام السابق.

وصرّح فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة أرماح أن هذه القفزة القياسية لأرباح الشركة تأتي انعكاسًا للاستراتيجية التي انتهجتها الشركة للتطوير والتوسع وكذلك الإقبال المتزايد على الأندية التي أثبتت نجاحها من ناحية نموذج العمل والتصميم والموقع، وذلك سعيًا من الشركة لتأكيد ريادتها على مستوى الأندية الرياضية في السعودية من خلال شبكة الأندية المميزة والخبرات المتراكمة التي تتمتع بها الشركة. وأن هذه الأداء المالي يمثل تحديًا لـ “أرماح” من أجل مواصلة نموها ولا سيما وأنها نجحت في إعادة تشكيل مجال صناعة اللياقة خلال السنتين الماضية.

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