قبل 30 يونيو.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. أمير الرياض يستقبل سفير جيبوتي ورؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدين والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية