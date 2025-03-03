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"الأرصاد" يحذر من أمطار وتساقط للبرد على المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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  • "الأرصاد" يحذر من أمطار وتساقط للبرد على المدينة المنورة 2/2

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على محافظات بدر، ووادي الفرع، والمهد، وينبع، والرايس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين.
وتشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة الـ 4 من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 2 صباحًا.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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