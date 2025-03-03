شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار وتساقط للبرد على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على محافظات بدر، ووادي الفرع، والمهد، وينبع، والرايس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين.وتشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان السيول.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة الـ 4 من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 2 صباحًا.