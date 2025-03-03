شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية تطلق حملة “مكة كلها حرم” للتوعية بفضل العبادة داخله والان نبدء بالتفاصيل

توعية سكان مكة

خرائط إرشادية

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعام الثاني على التوالي حملة “مكة كلها حرم” التي تهدف إلى تعزيز الوعي بحدود الحرم وإبراز فضل العبادة داخله استنادًا إلى الدلالات الشرعية التي تؤكد أن الحرم بأكمله يدخل في مسمى المسجد الحرام وليس المسجد وحده.وقد استند العلماء في تقرير هذا المفهوم إلى عدة أدلة شرعية منها قول الله تعالى “سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام”، حيث أُسري بالنبي ﷺ من بيت أم هانئ الذي لم يكن داخل المسجد الحرام مما يدل على أن مسمى المسجد الحرام يشمل الحرم كله، وكذلك قوله تعالى “هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفًا أن يبلغ محله” حيث أُطلق وصف المسجد الحرام على الحرم بأسره.تسعى الحملة إلى توعية سكان مكة وزوارها بأن الصلاة داخل حدود الحرم تعادل مئة ألف صلاة، وأن هذا الفضل يشمل جميع المساجد والمواقع ضمن حدوده المباركة، ولهذا تسلط الحملة الضوء على عدد من المساجد داخل الحرم من أبرزها مسجد عائشة الراجحي ثالث أكبر مسجد في المملكة، وجامع إمام الدعوة في حي العوالي، وجامع المهاجرين في حي الشوقية، وجامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في حي الششة وجامع البلد الأمين ومسجد الشيخ عبد الله السريع في حي البطحاء.كما تشمل الحملة التعريف بعدد من المساجد الأخرى داخل حدود الحرم مثل جامع الأميرة فهدة السديري في حي النسيم، ومسجد الملك عبد العزيز في حي المعابدة، وجامع الشيخ عبد القادر أحمد نصير في حي الإسكان وذلك لتشجيع السكان والزوار على أداء الصلاة فيها والاستفادة من فضلها العظيم.تتواصل الحملة طوال شهر رمضان المبارك متضمنة عددًا من الأنشطة مثل إصدار خرائط إرشادية توضح حدود الحرم ومساجده، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي يعزز الوعي بمكانة مكة وفضائلها، كما تتعاون الهيئة الملكية مع عدد من الشركاء والجهات المعنية في العاصمة المقدسة لضمان تحقيق أثر واسع للحملة بما يسهم في تيسير تجربة عبادية ثرية لسكان مكة وضيوف الرحمن.