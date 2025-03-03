شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الفوزان يوضح حكم تأخير صلاة المغرب للصائم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ صالح الفوزان،عضو هيئة.كبار العلماء، أن بعض الناس يجلسون على مائدة الإفطار ويتركون صلاة المغرب مع الجماعة، وهذا مخالف للسنة.

وأشار الفوزان إلى أن السنة هي أن يُفطر المسلم على تمرات أو ماء، ثم يخرج لأداء صلاة المغرب مع الجماعة، ثم يعود لإكمال إفطاره .

وأكد خلال حديثه، أن النبي صل الله عليه وسلم، كان يؤخر إقامة صلاة المغرب، حتى يتسنى لأصحابه الإفطار أولًا، قبل الحضور للصلاة.

وتُعَدُّ مسألة تأخير صلاة المغرب حتى يتمكن الصائمون من الإفطار موضوعًا مهمًا يتطلب التوضيح، فقد وردت عدة أحاديث نبوية تُبيِّن هدي النبي محمد ﷺ في هذا الشأن، كما قدَّم العلماء آراءهم المستندة إلى هذه الأحاديث.

ومن هدي النبي ﷺ أنه كان يُعجِّل بالإفطار بعد غروب الشمس، ثم يُصلِّي المغرب، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “كان رسول الله ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات؛ فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء” . وهذا يدل على أن النبي ﷺ كان يبدأ بالإفطار قبل أداء صلاة المغرب.

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