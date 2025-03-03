وفي منطقة الحدود الشمالية، تواصل مخيمات إفطار الصائمين للعام السادس عشر على التوالي تقديم وجبات الإفطار للصائمين، في واحدة من أبرز المبادرات الرمضانية التي تعكس قيم التكافل والتعاون المجتمعي، بتنظيم من جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة عرعر.
وتستقبل المخيمات الثلاثة يوميًا آلاف الصائمين من مختلف الفئات، بما في ذلك العمالة الوافدة وعابرو السبيل، حيث يتم تقديم وجبات متكاملة، تشمل التمر والماء والأطباق الرئيسية، بمشاركة عدد من المتطوعين الذين يحرصون سنويًا على الإسهام في هذا العمل الخيري.
كانت هذه تفاصيل خبر إفطار الصائمين تكافل وتسابق لكسب الأجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.