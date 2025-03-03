أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحضر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، مساء غد الاثنين، الحفل الختامي للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره «للبنين»، ويكرّم الفائزين فيها بدورتها السادسة والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.

وتأتي فروع المسابقة الستة التي تتجاوز قيمتها 7 ملايين ريال، وشارك فيها ما يزيد على 3000 متسابق ومتسابقة بعموم مناطق المملكة.

وتأهل لتصفياتها النهائية 125 من البنين والبنات، على النحو التالي: الفرع الأول «فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير «رواية ودراية»، والفرع الثاني «حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم»، والثالث «حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد»، والرابع «حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد»، والفرع الخامس «حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد»، والفرع السادس «حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد».

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تصريح بهذه المناسبة، أن المسابقة حظيت بدعم سخي وعطاء متواصل من خادم الحرمين الشريفين لأكثر من 26 عامًا حتى أضحت درة المسابقات الوطنية للتنافس على حفظ وإتقان القرآن الكريم.

لافتًا إلى أن حجم الدعم لهذه الجائزة تضاعف تشجيعًا وتحفيزًا للمشاركين والمشاركات في المسابقة.